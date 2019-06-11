الأهلي يجمع تأشيرات معسكر ألمانيا
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:07 م
محمد الصو
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طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لاعبي الفريق، الحصول على جوازات السفر من أجل الحصول على تأشيرات دخول ألمانيا؛ استعدادًا لمعسكر الإعداد.
ويستعد النادي
الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لخوض معسكر إعدادي في ألمانيا؛
على أن يتخلله مباراتين أو ثلاثة مباريات ودية؛ استعدادًا للموسم الجديد.
وتأكد مواجهة الأهلي
المقاولون العرب؛ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ؛ عقب نهائيات الأمم الإفريقية
والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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