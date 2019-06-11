بعد حفله الأول بالسعودية.. رامي صبري يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

أحيا الفنان رامي صبري، مساء أمس، واحدة من أقوي حفلات السعودية بمدينة جدة، فرفع الحفل شعار "كامل العدد" وحرص علي الحضور الألاف من جمهوره حيث كان الحفل الأول له في السعودية.





وحرص رامي، علي توجيه الشكر إلي معالي المستشار تركي أل شيخ، وإلي جميع الحاضرين، حيث قدم رامي، خلال ساعتين باقة من أجمل أغانيه وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين التي هزت أركان مكان الحفل، وقد أعلن الجمهور رغبتهم في إحياء رامي، في الوقت المقبل حفلات عديدة أخري بالمملكة العربية السعودية.