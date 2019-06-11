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"أوقاف" قنا: انطلاق امتحانات خطباء المكافأة بالمحافظة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:03 م
أوقاف قنا: انطلاق امتحانات خطباء المكافأة بالمحافظة
اللجنة
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بسام عبدالحميد
 
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أعلنت مديرية أوقاف قنا، انطلاق اختبارات خطباء المكافأة التابعين للمديرية، على مدار يومين بدءًا من اليوم 11 يونيو حتى غدا الاربعاء.

وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن الاختبارات موزعة على المركز الثقافي الإسلامي بمسجد ناصر، والمعهد الأزهري الابتدائي بالشئون.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، أن الاختبارات تجري بشفافية دون أن يعكرها أي شيء، موجها الشكر للشيخ تاج أبوالوفاء رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية وشيخ المعهد الازهري بالشئون لتعاونهم معنا وإتاحة الفرصة لنا واضافتنا في معهد الشئون الازهري.
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