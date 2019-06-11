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يحدث في تونس.. ما يقارب الـ50 ألف قضيّة نفقة وإهمال عيال سنويّا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:54 ص
يحدث في تونس.. ما يقارب الـ50 ألف قضيّة نفقة وإهمال عيال سنويّا
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مروى الجلاصي
 
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أفادت آخر الإحصائيات، بأن تونس تشهد 4156 قضية نفقة وإهمال عيال يتم فصلها شهريا، و138 قضية يتم البت فيها يوميا دون احتساب العطل.

وقد نشرت جريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، الإحصائية التي تبيّن أنّه تم البتّ في 32726 قضية نفقة و17145 قضيّة إهمال عيال خلال السنة القضائية 2016-2017، أي بعدد جملي بلغ 49881 قضية.

وأشارت الإحصائيّة إلى أنّه تمّ تسجيل انخفاض في قضايا إهمال عيال مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها، حيث تمّ البتّ في 19929 قضيّة إهمال عيال، في حين إرتفعت قضايا النفقة حيث تمّ البتّ في 32028 قضية خلال السنة القضائية 2015-2016.
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