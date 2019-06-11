رئيس نابولي لا يقبل مبادلة لاعبيه بإيكاردي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:00 م
مصطفي صابر
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كشفت بعض التقارير الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن رغبة نابولي من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، في الانتقالات الصيفية الحالية.
وتبعًا للصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" إن نادي نابولي رفض بمبادلة إنتر ميلان الخاص بإدخال بيوتر زيلينسكي ضمن صفقة التعاقد مع إيكاردي.
وذكرت أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس،عرض ضم إيكاردي مقابل 70 مليون يورو فقط. ورفض منح أي لاعب لإنتر ميلان.
وينوي نابولي تقديم راتب سنوي للنجم الأرجنتيني يبلغ 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.
ويعد المهاجم الارجنتيني أحد اللاعبين الذين يريد الانتر التخلص من خدماتهم في الميركاتو الصيفي، لا سيما بعد توتر علاقته بإدارة النادي، كما أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد كاونتي، الذي لا يضعه ضمن خططه بالموسم القادم مع الفريق.
يذكرأن السب في توتر العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان بدأ عندما ساوم اللاعب النادي بشأن التجديد، ليرد مسؤولو النيراتزوري على ذلك بتجريد النجم الأرجنتيني من حمل شارة القيادة.
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