في أولى حفلاته بالسعودية.. رامي صبري يرفع اسم مصر وسط حشد جماهيري كبير
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:56 ص
نور طلعت
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أحيا الفنان رامي صبري، مساء أمس واحدة من أقوى حفلات السعودية بمدينة جدة، فرفع الحفل شعار "كامل العدد" وحرص علي الحضور الألاف من جمهوره حيث كان الحفل الأول له في السعودية.
قدم رامي، خلال ساعتين باقة من أجمل أغانيه وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين التي هزت أركان مكان الحفل، وقد أعلن الجمهور رغبتهم في إحياء رامي، في الوقت المقبل حفلات عديدة أخري بالمملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن رامي صبري، طرح مؤخرا أغنية "أنا بابا" والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال الحمداوي، و قد حققت نجاحا كبيرا.
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