في أولى حفلاته بالسعودية.. رامي صبري يرفع اسم مصر وسط حشد جماهيري كبير

أحيا الفنان رامي صبري، مساء أمس واحدة من أقوى حفلات السعودية بمدينة جدة، فرفع الحفل شعار "كامل العدد" وحرص علي الحضور الألاف من جمهوره حيث كان الحفل الأول له في السعودية.



