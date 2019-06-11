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شرطة النقل والمواصلات تضبط نجار بحوزته ربع كيلو حشيش

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:54 ص
شرطة النقل والمواصلات تضبط نجار بحوزته ربع كيلو حشيش
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هبة عبد الحفيظ
 
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شرطة النقل والمواصلات تضبط نجار بحوزته ربع كيلو حشيش
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لاستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف النقل الجماعى من خلال فحص المترددين على مرافق النقل والمواصلات، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط كلٍ من:

"نجار - سن 34 - مقيم بالإسكندرية" أثناء تواجده بموقف محرم بك بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (250 جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار. 

"عاطل سن 24 - مقيم بالخانكة بالقليوبية" - سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية سرقة وسائل مواصلات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد" لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال تواجده بداخل أحد القطارات، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة. 


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