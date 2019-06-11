قيس سعيّد: "مكره على ترشّحي للإنتخابات"

أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أعلن ترشّحه للإنتخابات الرئاسية القادمة، بأنه في حال فوزه في الإنتخابات سيطرح تعديل الدستور بهدف إرساء فكر سياسي جديد سبق أن طرحه في مناسبتين في 2011 و2013.





وأبرز أنّه سيقترح إنشاء مجالس محلية في كلّ معتمدية يتمّ إنتخابها بشكل مباشر بعد حصول المترشحين على تزكية عدد معيّن من الناخبين، موضحا أنّ المقترح ينصّ على أن تكون هذه المجالس المحلية منطلقا لتشكيل المجالس البلدية ثمّ البرلمان، مقابل إلغاء الإنتخابات التشريعية.





من جهة أخرى قال سعيّد إنّ ترشحه للرئاسة لا يعني دخوله في سباق أو منافسة مع أي كان، مضيفا أنّ ترشحه يأتي بهدف طرح فكر معيّن والشعب حرّ في قبوله أو رفضه. وأضاف أنّه ترشّح لأنّه مكره على ذلك وفق قوله، مستشهدا بقول الله تعالى: ''كتب عليكم القتال وهو كره لكم''.



