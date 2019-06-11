قرار صارم من محافظ البحر الأحمر لهذه الفئة من السائقين

لقاء "الردش" ومخلفات البناء بالطريق العامة.



وشدد عبدالله، على ضرورة التنسيق المستمر بين هيئة الطرق وإدارة المرور، وتكثيف الحملات المرورية بالطريق، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل للتصدي لهذه الظاهرة التى تكلف الدولة مبالغ كبير من التخلص منها.



فيما أصدر محافظ البحر الأحمر، تعليماته خلال جولته الميدانية إلى إدارة المرور ومجلس مدينة الغردقة وهيئة الطرق والكباري، بإزالة الردش ومخلفات البناء بالطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة وذلك حفاظًا على المظهر العام وأيضا حفاظًا على المواطنين.



وشدد، على الجهات المختصة من إدارة المرور ومجلس مدينة الغردقة، عدم التهاون في توفير ومتابعة الوجه الحضاري للمدينة السياحية.



أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، تعليماته لهيئة الطرق والكباري بعمل حاجز "نيوجيرسي" على جانبي الطريق للحد من إلقاء المخلفات علي جانبي الطريق، مشددًا على إدارة المرور بمصادرة أي سيارة تقوم بإ