قبرص تصدر مذكرات لاعتقال طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز
قالت مصادر تركية أمس الإثنين، إن حكومة
قبرص اليونانية أصدرت مذكرات اعتقال بحق طاقم سفينة التنقيب التركية "فاتح"،
ومسؤولي الشركات المتعاونة مع شركة النفط التركية، وذلك بعد إصرار الحكومة التركية
على التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم معارضة اليونان، والاتحاد الأوروبي،
والولايات المتحدة.
وتواصل سفينتا التنقيب التركية "بربروس"
و"فاتح" مهامها في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.
وأثار القرار القاضي بالقبض على 25 تركياً
يعملون على متن سفينة "فاتح" الصادر من قبرص غضب مسؤولين أتراك، ونقلت وكالة
الأنباء التركية عن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن بلاده
"لن تسمح لإدارة قبرص اليونانية باغتصاب حقوق القبارصة الأتراك".
وجاء ذلك في تغريدات لجليك عبر تويتر، تعليقاً
على قرار إدارة قبرص اليونانية القاضي بالقبض على العاملين في سفينة التنقيب التركية
"فاتح"، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة، شرقي البحر
المتوسط.
وتعارض قبرص اليونانية، واليونان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومصر، وإسرائيل، تنقيب تركيا في عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
- قبرص تتهم أنقرة بانتهاك القانون الدولي بعد اعتراضها عمليات التنقيب عن الغاز البحري
- اليونان تتهم تركيا بانتهاك القانون الدولى بعد منع التنقيب فى مياه قبرص
- اليونان تتهم تركيا بانتهاك السيادة القبرصية
- المفوضية الأوروبية تدعو تركيا للكف عن تهديد دول الجوار
- تقرير: تركيا تتجه إلى زيادة التوتر بالمنطقة مع تجدد الأطماع في غاز المتوسط
- تركيا لـ اليونان: اضبطوا وزير دفاعكم "الطفل المدلل"
- تركيا تبدأ التنقيب عن الموارد حول قبرص
- قبرص تصدر مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة التركية
- الأوضاع تتأزم.. قرصنة تركية ورفض دولي وقبرص تطلب تدخّل الإنتربول
- قبرص: محاولة تركيا التنقيب عن الغاز انتهاك لسيادتنا (فيديو)