قبرص تصدر مذكرات لاعتقال طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز

قالت مصادر تركية أمس الإثنين، إن حكومة قبرص اليونانية أصدرت مذكرات اعتقال بحق طاقم سفينة التنقيب التركية "فاتح"، ومسؤولي الشركات المتعاونة مع شركة النفط التركية، وذلك بعد إصرار الحكومة التركية على التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم معارضة اليونان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وتواصل سفينتا التنقيب التركية "بربروس" و"فاتح" مهامها في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وأثار القرار القاضي بالقبض على 25 تركياً يعملون على متن سفينة "فاتح" الصادر من قبرص غضب مسؤولين أتراك، ونقلت وكالة الأنباء التركية عن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن بلاده "لن تسمح لإدارة قبرص اليونانية باغتصاب حقوق القبارصة الأتراك".

وجاء ذلك في تغريدات لجليك عبر تويتر، تعليقاً على قرار إدارة قبرص اليونانية القاضي بالقبض على العاملين في سفينة التنقيب التركية "فاتح"، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة، شرقي البحر المتوسط.

وتعارض قبرص اليونانية، واليونان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومصر، وإسرائيل، تنقيب تركيا في عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.