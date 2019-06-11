تعرف على موعد صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:47 ص
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وافق مجلس النواب، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة ورفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 900 جنيه.
أقر القانون زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ في يوليو المقبل، أي أن صاحب المعاش سيصرف الزيادة الجديدة في معاش شهر يوليو والذي يبدأ صرفه بداية من 1 إلى 10 يوليو باختلاف جهات الصرف.
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