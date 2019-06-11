ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤشر دبي يخسر 8.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:47 ص
مؤشر دبي يخسر 8.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء
بورصة دبي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرا 8.51 نقطة ليصل إلى مستوى 2666.26 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 72.2 مليون سهم محققة ما قيمته 83.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2495 صفقة ل30 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.75%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 9.48%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.16%.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية