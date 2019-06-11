"هاتف محمول" يتسبب في مقتل "عاطل" ببنها
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:44 ص
محمد نبيل
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أصيب عاطل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات على هاتف محمول فى مقهى ببنها.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها، من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم.
على الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول ر س ح سن 34 عاطل ومقيم الحرس الوطنى – دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 18 قضية مسجل شقى خطر فئة أ – فرض سيطرة مصاب رش خرطوش بالساق اليمنى.
طرف ثان ا م ف سن 37 عاطل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه في عدد 14 قضية مسجل شقى خطر فئة أ – فرض سيطرة وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلاف على هاتف محمول تطورت لمشاجرة قام على آثرها الثانى بإطلاق عيار نارى صوب الأول من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا اصابته.
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين.
تم تحويل المصاب لمستشفى بنها العام كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4322 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها، من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم.
على الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول ر س ح سن 34 عاطل ومقيم الحرس الوطنى – دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 18 قضية مسجل شقى خطر فئة أ – فرض سيطرة مصاب رش خرطوش بالساق اليمنى.
طرف ثان ا م ف سن 37 عاطل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه في عدد 14 قضية مسجل شقى خطر فئة أ – فرض سيطرة وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلاف على هاتف محمول تطورت لمشاجرة قام على آثرها الثانى بإطلاق عيار نارى صوب الأول من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا اصابته.
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين.
تم تحويل المصاب لمستشفى بنها العام كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4322 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م.
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