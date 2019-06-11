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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-6-2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:35 ص
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-6-2019
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استقرت أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019  وجاءت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

تراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو بـ32 و33 جنيها، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح ما بين 3.50 إلى 7 جنيهات.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 30 جنيها، والبيض الأحمر 32 جنيها، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 22.50 جنيه.

وتوقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار كرتونة البيض، نتيجة زيادة عمليات السحب  خلال شهور الصيف والمصايف يكون كبيرا الأمر الذي يؤدي إلى تحريك أسعارها بعض الشيء نتيجة لعمليات العرض والطلب الموجودة في السوق والتي تعد أهم العوامل المتحكمة في السوق المصري.

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