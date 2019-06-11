عاجل.. الأرصاد الجوية تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:37 ص
هدى عبدالرازق
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قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بمعدل 3 درجات، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم وغدًا.
وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر اعتبارًا من يوم الخميس، مضيفة أن الطقس يكون حار نهارًا، لطيف ليلا.
وأضافت أن نسبة الرطوبة بدأت ترتفع، حيث تصل إلى 70% نهارًا، و40% ليلا، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة نهارًا.
وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر اعتبارًا من يوم الخميس، مضيفة أن الطقس يكون حار نهارًا، لطيف ليلا.
وأضافت أن نسبة الرطوبة بدأت ترتفع، حيث تصل إلى 70% نهارًا، و40% ليلا، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة نهارًا.
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