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شركة أمريكية تُطلق تقنية لشحن السيارات الكهربائية بطريقة أسرع

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:28 ص
شركة أمريكية تُطلق تقنية لشحن السيارات الكهربائية بطريقة أسرع
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أعلنت شركة سيارات أمريكية عن تقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية بطريقة أسرع، إذ سيكون بالإمكان ان تشحن السيارات بعضها البعض.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فقال آرجى سكارينج رئيس شركة Rivian الأمريكية فى مقابلة لموقعThe Drive، إن شركته ستوفر ميزة شحن السيارة الكهربائية عن طريق سيارة أخرى وهو ما أسماه "Rivian-to-Rivian"، ولكن لم يوضح كيفية حدوث هذا سوى أنه قال إن هذا يشبه التقنية المزودة بالهواتف التى تسمح لك بشحن هاتفك عن طريق هاتف آخر بدلاً من توصيله بشاحن.

وأوضح سكارينج أن مركباته الكهربائية لا تزال تحاول العمل فى ظل القيود العلمية والتكنولوجية الموجودة حاليا.
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