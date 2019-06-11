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أحمد خالد توفيق يتصدر مؤشرات "جوجل" عقب الاحتفال بميلاده

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:30 ص
أحمد خالد توفيق يتصدر مؤشرات جوجل عقب الاحتفال بميلاده
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سارة إبراهيم
 
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تصدر الروائي الراحل أحمد خالد توفيق، مؤشرات البحث عبر محرك "جوجل"، عقب احتفال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى ميلاده، أمس الإثنين 10 يونيو. 
يعد "توفيق" أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب.
بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا واستقبالًا جيدًا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996، وفي عام 2006 أصدر سلسلة WWW.
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