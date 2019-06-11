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جازان.. "حوادث دامية" تحمل 4 إصابات بينها حالة دهس

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:34 ص
جازان.. حوادث دامية تحمل 4 إصابات بينها حالة دهس
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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تعرضت منطقة جازان، صباح اليوم، أربعة حوادث مرورية بينها حالة دهس شمال محافظة صبيا، باشرتها دوريات المرور والهلال الأحمر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: "تَلَقّت غرفة العمليات بفرع الهيئة بعد فجر اليوم، عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفِرَق الإسعافية، وقدمت الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مستشفيات المنطقة".

وأضاف: "باشرت الفِرَق 4 حوادث مرورية؛ منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية، وكانت حصيلة هذه الحوادث 4 إصابات تراوحت ما بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".

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