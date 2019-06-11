الطالع الفلكى الثّلاثَاء 11/6/2019..حُقُوق المُسْتَهْلِكْ!









*القمر فى الرّبع الثّانى منذ الثّامنة صباح أمس الإثنين بتوقيت القاهرة ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 4 بَؤونَة قبطى، 11 حُزَيْرَان رُومى، 7 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (دى تسعيرة سياحية يافندم)-عاوزة أعرفها أولّى بكام؟ (نورا من فيلم أربعة فى مهمّة رسميّة-1987)

*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك،بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر، كما أنّ إقامة حفلات الزفاف والولائم بما يُسعد المدعوّين مُنَاسِبَة ، بمشيئة الله تَعَالى.





مِنَ الأسرار

الخاصة بمواليد برج الميزان تميّزهم بمهارة إدارة الموارد (الإستفادة القصوى من الموارد المُتاحة) فالزجاجات الفارغة أو ورق التغليف وماشابه يتم الإحتفاظ بها لإعادة إستعمالها ، الملابس البالية يتم إعادة تدويرها لتكون أداة تنظيف والصناديق الخشبية تتحول لقطع ديكور بعد وضع لمسات فنيّة دون حاجة لشراء جديد كنموذج أنور وجدى فى إنتاجه السينمائى ومهارته بتوفير الملابس والديكورات وإعادة إستعمالها ، الميزان تحكمه الزهرة وفى الأسواق ستجد المرأة التى تنفق بِسَفَه وتشترى دون حاجة فقط لمجرد فوزها بنظرة الحسد التى تراها فى عيون صديقتها ، وعلى النقيض هناك المرأة التى تُفاوض البائع حتى يستغيث منها ولن تجد حرجاً من الإستفهام عن الأسعار والجودة وتهديد البائع بقوانين حماية المستهلك ومصلحة الضرائب إن دعت الضرورة كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مُهمّة رسمية ، وقد يصل حرصهم على التوفير لدرجة إتهامهم بالبخل كنموذج وحيد سيف بفيلم القطار أو محمد أبو الحسن بمسرحية سُكّ على بناتك ، مواليد الميزان لهم قدرة غامضة على الفضّ بين المتنازعين وتقديم حلول تُرضى الطرفين بسرعة وبسهولة كبيرة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الثور: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك لكن ركز على هدفك، تجنب إلتهام الأطعمة السريعة فلا يوجد عيب فى طبخ المنزل.





برج الجوزاء: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج السّرطان: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز ، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الأسد: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج العذراء: أصدقاء يُؤمّنون ظهرك بنصائح ومعلومات مفيدة لعملك ونجاح مشروعك ، إحرص على توزيع المكافآت وتبادل المنافع.





برج الميزان: الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،مواجهة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظر مولود الميزان.





برج العقرب: قد لا يُمكنك تجنب الإنفاق لكن بإمكانك التوفير باختيار السلع المفيدة والأسعارالمناسبة، هكذا نرضى جميع الأطراف.





برج القوس: تقديمك أفضل مابوسعك هو أسلوبك الذى تتبعه فى عملك بعيداً عن عبارة على قدّ فلوسهم، وسوف تلقى المردود المناسب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: إن كنت تفتقر لوظيفة ثابتة أو أخرى إضافيّة فعليك البحث بجدية ومكالمة القريب والبعيد فالحظ قد يحالفك اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: اليوم للعمل باجتهاد وغير مناسب لأى كسل أو تراخٍ ولايوجد وقت لتضيعه على مشروبات باردة أو ثرثرة مع زميل ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الحوت: حان الوقت لتنظيف نفسك من عادات سيئة كالتدخين أو أن تكون الضحيّة الساذج لحبيب ماكر أو زميل مُستغل، تخلص من المُشكِل بصَنْعِة لطافَة.



