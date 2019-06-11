وكيل "صحة" البحيرة يزور مصابي حادث حوش عيسى (صور)

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وصل قبل قليل، الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لمستشفى حوش عيسى المركزي، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم سيارتي حوش عيسي، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتجمع الأهالي بمستشفي حوش عيسي لاستلام جثث ذويهم والاطمئنان علي المصابين.



والمتوفين هم كل من: "نورا عبيد يوسف، فرحة محمود شحاته، نورهان إبراهيم محمد، يسرية عبدالرحمن، إيمان عوض، رحمة رجب، رحمة محمد".



والمصابين هم كل من: "فادية مدحت رياض، ياسمين خميس عبدالرحمن، مايسة محمد عبدالوكيل، منه ربيع عبدالمنعم، نيفين شعبان أبوزيد، فاطمة نصر محمود، شيريهان عبدالقوي غالي، نرمين مصطفي عبدالوكيل، مادلين مصطفي عبدالوكيل، أميرة محمد عبدالوكيل، رحاب محمود شحاتة، أسماء ناجح عبدالصمد، شيماء ناجح عبدالصمد، رانيا ربيع، كريمة الشافعي راغب".



كان اللواء جمال القمري مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا بالحادث، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص أمام كوبري ابو خشيم طريق الحاجر بدائرة مركز حوس عيسى.



وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين والمتوفين الي مستشفى حوش عيسى العام، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.