ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صاحب فندق لاستضافة الحيوانات الأليفة: الكلب البلدي أوفي وأفضل من المستورد

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:33 ص
صاحب فندق لاستضافة الحيوانات الأليفة: الكلب البلدي أوفي وأفضل من المستورد
صاحب الفندق
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال أشرف، صاحب فندق لاستضافة حيوانات أليفة، إنه كان يعمل بالجمعية المصرية لحماية حقوق الحيوان عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، وبعد أن أغلقت هذه الجمعية قرر أن يفتح فندق بنفسه لاستضافة الكلاب.

وأضاف، خلال حواره المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الفندق ينقسم لقسمين قسم للقطط، وأخر للكلاب، موضحًا أنه يقدموا خدمة العلاج لجميع الحيوانات في المنطقة.

وتابع، أن الفندق يتيح لمن يملك كلب أو قط ومضطر للسفر أن يتركه بالفندق لحين عودته، ويتم إرسال فيديوهات لصاحبه بشكل مستمر للاطمئنان عليه.

وشدد، على أن الكلب البلدي وفي وأفضل في الحراسة من المستورد حال الاهتمام بتغذيته وعلاجه وتدريبه.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية