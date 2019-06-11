خبير: فرص واعدة للسياحة الأفريقية بمصر مع بطولة الأمم الأفريقية

"عجلان" يطالب ببرامج سياحية تلبي احتياجات السائح الأفريقي

"عجلان": السائح الافريقي يهتم بالسياحة العلاجية والدينية والشاطئية





أكد الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن معدلات السياحة الإفريقية لمصر من المنتظر، أن ترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في مصر وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأضاف "عجلان" في تصريحات له اليوم، أن السائح الأفريقي بشكل عام يفضل أنواع السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى سياحة الشواطئ ونحن نتمتع بهذه الأنواع من السياحة في مصر.





وأشار "عجلان" إلى ضرورة استثمار تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في القاهرة، في إعداد حملات دعائية وتسويقية للسوق الأفريقي وخطة عمل قائمة على دراسة السوق الأفريقي وأولى الدول المستهدف منها جذب سياحة لمصر.





وشدد "عجلان" على أن فكرة وجود "براند" في السياحة المصرية شيء مهم جدا الآن، ويحتاج إلى رؤية وإليه للتنفيذ على سبيل المثال يتم الترويج للسياحة الدينية في منطقة سانت كاترين التي تمثل العهد القديم في الديانة المسيحية وكذلك مسار العائلة المقدسة في مصر أو المزارات الدينية الإسلامية.





وذكر "عجلان" أن حسن المعاملة والترحاب بالسائح الأفريقي وهي سمات يتميز بها كل المصريين ستعطي انطباعا قويا لديهم بأن مصر بلدهم الثاني ومع إعداد برامج سياحية تناسبهم وتنظيم زيارات لنجوم كرة القدم من القارة الأفريقية لمعالم مصر السياحية والتقاط الصور والفيديوهات وقيام كل نجم أو لاعب أفريقي بوضع هذه الصور على صفحاته بالسوشيال ميديا سيكون له تأثير كبير على زيادة معدلات السياحة الأفريقية لمصر.





وأوضح أنه لابد من التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران في تحديد الدول المستهدف جذب سياحة منها لمصر حتى يتم توفير خطوط ورحلات طيران بين مصر وهذه الدول.





وأورد "عجلان" اأن ما تشهده مصر من زخم في العلاقات المصرية بالقارة الافريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي والامني يسلط الضوء على مصر بشكل كبير ويعيد مصر الى احضان القارة الافريقية بقوة مما يساعد في تحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية.





وتابع أن السياحة الأفريقية لمصر كانت ضعيفة خلال الفترة الماضية مقارنة بالسياح الأفارقة الذين يزورون جنوب افريقيا على سبيل المثال.