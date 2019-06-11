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رئيس جامعة القاهرة: تمويل 38 مشروعا بحثيا مع جهات خارجية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:32 ص
رئيس جامعة القاهرة: تمويل 38 مشروعا بحثيا مع جهات خارجية
الدكتور محمد عثمان الخشت
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أية حمروشي
 
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المشروعات البحثية التى تمولها الجامعة حاليا بالتعاون مع الجهات الخارجية بلغت 38 مشروعا، منها 8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و12 مشروعا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب 18 مشروعا بحثيا يتم بالتعاون مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف "الخشت"، أن الجامعة تولى اهتمامًا بتطوير البحث العلمى واستثماره فى التنمية الشاملة للوطن، موضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية بالجامعة لربطها بالاقتصاد القومى مع زيادة تمويلها بنسبة 100% لمواجهة زيادة النفقات فى البحث العلمى.

وأتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية بكليات ومعاهد الجامعة من الموارد الذاتية، وجارى تنفيذها من خلال الفرق البحثية، وهى مشروعات ترتبط بتوجهات الجامعة فى مجالات البحث العلمى وربطه بخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد، وتدور فى مجالات المياه والطاقة المتجددة والطب والزراعة.

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