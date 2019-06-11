انطلاق أولى فعاليات مبادرة "إفريقا بتتكلم عربي" بجامعة القاهرة





وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الشيتي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة العلاقات الإفريقية لاتحاد الصناعات، وأيمن أبو بكر أمين صندوق مؤسسة حفيظة النواوي، هذا بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من الطلاب الأفارقة من جميع أنحاء القارة الإفريقية.



وفي هذا السياق، قال أشرف الشيتي، نائب رئيس مؤسسة حفيظة النواوي، إن مبادرة "إفريقيا بتتكلم عربي" تمثل أهمية كبيرة في نشر الوعي والثقافة بين الطلاب الأفارقة، موضحًا أن الطلاب الأفارقة يمثلون كتلة كبيرة بالجامعات المصرية.



فيما أكد شريف الجبلي، أن إقامة مثل هذه المبادرات تزيد من التواصل بين مصر ودول القارة السمراء، لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية.



يذكر أن مبادرة "إفريقيا بتتكلم عربي"، تهدف إلى تعليم 1000 إفريقي للغة العربية، وهي المبادرة التي تنظمها مؤسسة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مؤسسة الأهرام، كراع رسمي للمبادرة، بالتعاون مع جامعة القاهرة.



أقيمت أمس الإثنين، أولى فعاليات مبادرة "إفريقيا بتتكلم عربي" التي تنظمها مؤسسة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام كراع رسمي للمبادرة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعليم 1000 إفريقي للغة العربية.