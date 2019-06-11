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حملة مكافحة متكاملة للأمراض المتوطنة بقريتي أبرق والجاهلية بشلاتين (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:28 ص
حملة مكافحة متكاملة للأمراض المتوطنة بقريتي أبرق والجاهلية بشلاتين (صور)
الحملة
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محمد طه
 
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بمدينة الشلاتين؛ وذلك نفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر؛ وتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان باستمرار أعمال الرش بمدينة الشلاتين لمكافحة الحشرات حفاظا على الصحة العامة وحماية الأهالى من الأمراض.

ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق من مكافحة ناقلات الامراض بالإدارة الصحية بالشلاتين لعمل مكافحة متكاملة بقريتى أبرق والجاهلية (الخير) بالشلاتين.

وأكد "مرعي" أنه تم القيام بأعمال الرش بالضباب والرزاز والترصد الحشري؛ مؤكدا أنه ستتوالى الحملات تباعا حفاظًا على الصحة العامة.
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