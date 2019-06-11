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السعودية تبحث عن 1000 ممرضة فلبينية برواتب تصل إلى 4100 ريال

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:27 ص
السعودية تبحث عن 1000 ممرضة فلبينية برواتب تصل إلى 4100 ريال
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج، عن طلب السعودية 1000 ممرضة متخصصة برواتب تصل إلى 4100 ريال سعودي مع زيادة 295 ريالًا عن كل سنة إضافية من الخبرة.

وقالت تقارير فلبينية، إن المتقدمات يجب أن يكنَّ حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وحاصلات على ترخيص من لجنة التنظيم المهني، ويجب أن لا تقل خبرتهن عن سنة واحدة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج المتقدمات بضرورة تسليم مستنداتهن الأصلية نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ المقابلات في شهر يوليو المقبل.

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