سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2019 وذلك بعدما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه امام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين وجاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:





أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم





تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.





وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.





وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه تراجعا بمقدار 3 قروش، حيث سجل 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيعـ وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.