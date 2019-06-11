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صفقة جديدة تثير أزمة بين "لاسارتي" ولجنة التخطيط بالأهلي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:56 ص
صفقة جديدة تثير أزمة بين لاسارتي ولجنة التخطيط بالأهلي
مارتن لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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نشب خلاف بين مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ولجنة التخطيط التي يتولى رئاستها طه إسماعيل بسبب الاختلاف على بعض الصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية.


وتعارضت وجهة نظر مارتن لاسارتي مع لجنة التخطيط على أسماء بعض الصفقات مما دفع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتدخل لفض الاشتباك وتقريب وجهات النظر.


ويتمسك محمود الخطيب باستمرار مارتن لاسارتي في الموسم الكروي الجديد في ظل المنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر.




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