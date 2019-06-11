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لاعبو المنتخب الوطني يشاهدون فيلم "الممر" قبل بدء التدريبات

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:58 ص
لاعبو المنتخب الوطني يشاهدون فيلم الممر قبل بدء التدريبات
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الفجر الفني
 
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قال الفنان أحمد صلاح حسني، أحد بطال فيلم الممر، عبر حسابه على "تويتر"، إن لاعبى منتخب مصر لكرة القدم شاهدوا الفيلم خلال راحتهم، لتشجيعهم خلال التدريبات في معسكر أمم أفريقيا 2019.

وكتب أحمد صلاح حسنى: "كل لاعبي وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحه لكسر جو المعسكر و التدريبات اليوميه القويه علي فترتين".

وأضاف: "شحنه وطنيه قبل المهمه الوطنيه ويارب التوفيق.. #الممر #مصر #امم_افريقيا_2019".
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