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بعد انفصاله عن زوجته.. وائل كفوري يعيش حالة نشاط فني

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:52 ص
بعد انفصاله عن زوجته.. وائل كفوري يعيش حالة نشاط فني
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الفجر الفني
 
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 يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، لإحياء 5 من أكبر مهرجانات لبنان، حيث ستكون الإنطلاقة يوم 22 يونيو ضمن فعاليات "مهرجان طرابلس الدّولي"، وبعدها سيكون للجمهور موعد خاص معه ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت" يوم يوليو.

وفي 11أغسطس سيلتقي وائل كفوري محبّيه في "مهرجانات القبيات الدّولية"، وفي 17 الشهر عينه في "كاسكادا فيليج"، ويوم 23 الشهر يختتم الموسم في أضخم حفلات "مهرجانات صيدا الدّولية".

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة لتكون بمثابة هدية منه لجمهوره قبيل انطلاق الموسم الصيفي.

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