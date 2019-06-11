ضياع 90 مليون يورو من "نيمار"
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:50 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تدرس الشركات الراعية التراجع عن الاستعانة بنيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد اتهامه باغتصاب فتاة وإصابته قبل بطولة كوبا أمريكا.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن شركة "ماستر كارد" أسقطت اسم نيمار من حملتها الإعلانية، فيما يتوقع أن تعبر شركتا "نايكي" و"ريد بول" عن موقفيهما قريبا.
وإلى جانب الشركات الراعية، يشعر باريس سان جرمان بالقلق من انخفاض قيمة نيمار، الذي تم التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، في صيف 2017، والذي بات من وقتها أغلى لاعب في العالم حتى الآن.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "خفضت إحدى الشركات المتخصصة في رصد قيم اللاعبين المالية قيمة نيمار من 213 مليون يورو في يناير 2019، إلى ما بين 120 و150 مليون يورو في يونيو الحالي أي بتراجع يقدر ما بين 60 إلى 90 مليون يورو خلال 5 أشهر فقط".
Advertisements
المزيد عن: نيمار كوبا امريكا باريس سان جيرمان البرازيل اخبار الرياضة
- أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم.. نيمار في الصدارة (إنفوجراف)
- رئيس برشلونة: لا يوجد لاعب أكبر من برشلونة
- برشلونة يوافق على منح الرخصة الدولية لنيمار
- 300 مليون يورو.. رابطة الأندية الفرنسية تكشف حقيقة الشرط الجزائي لـ"نيمار" مع باريس
- الرابطة الفرنسية تفجر مفاجأة مدوية عن عقد نيمار مع سان جيرمان
- محمد صلاح رابع أغلى لاعبي العالم.. ومبابي يتصدر القائمة
- باريس سان جيرمان يلجأ لـ"نايك" للحفاظ على نجمه
- "نايكي" وسيلة PSG لتحصين نيمار ومبابي
- البرازيل تكشف عن مصير نيمار في كوبا أمريكا