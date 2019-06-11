الأرصاد: إيقاف العمل في حال وصلت درجة الحرارة إلى 50 مئوية





أكد الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.





وتشير التوقعات الفصلية لصيف العام الحالي، إلى احتمال ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة إلى أعلى من المعدل، على جميع أجزاء المملكة.





وأوضح القحطاني، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزودها بالمعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية.





وكانت الهيئة أصدرت أخيراً، تقريرًا عن الحال المناخية السائدة على المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف الجاري.





وبين التقرير أن فصل الصيف يبدأ، بحسب روزنامة الأرصاد الجوية، في 1 (يونيو) الجاري، وينتهي في 31 (أغسطس) المقبل، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 (سبتمبر) المقبل.





وأشار التقرير إلى احتمال هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمال هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.



