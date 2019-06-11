الأرصاد الجوية توجه نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الرطوبة العالية

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الرطوبة العالية.





وفي تصريحات صحفية، قال مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب الرئيسي في شعور المواطنين بنسبة حرارة أعلى في بعض الأيام على الرغم من انخفاض درجة الحرارة معظم الأيام سببه الرتوبه العالية.





ولمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وجه شاهين عدة نصائح، وهي:





يجب الجلوس في أماكن بها تيار هوائي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، وكلما كانت الحجرة مكشوفة قل الإحساس بالحر.





"لابد من ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتي تساعد على التقليل من الإحساس بالحر والرطوبة المرتفعة".





نبذة عن الرطوبة

عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء، ويعبر عنها بالنسبة المئوية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت كمية بخار الماء الذي يستطيع أن يحمله الهواء، وأنه في يوم حار الرطوبة تصل لـ90% تعني زيادة كبيرة في كمية بخار الماء بالهواء ما يزيد الإحساس بالحر.





وأكد شاهين، أن الرطوبة يتم تحديدها أيضًا حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، وكلما كان الهواء دافئًا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، وبهذا يكون الهواء تشبع ببخار الماء.





وتابع: "تراوحت درجات الرطوبة خلال الأيام الحالية بين 80-85% على القاهرة، بينما وصلت إلى 95% في بعض المحافظات الأخرى".​