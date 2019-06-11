ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد الجوية توجه نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الرطوبة العالية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:41 ص
الأرصاد الجوية توجه نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الرطوبة العالية
الرطوبة العالية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الرطوبة العالية.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب الرئيسي في شعور المواطنين بنسبة حرارة أعلى في بعض الأيام على الرغم من انخفاض درجة الحرارة معظم الأيام سببه الرتوبه العالية.

ولمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وجه شاهين عدة نصائح، وهي:

يجب الجلوس في أماكن بها تيار هوائي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، وكلما كانت الحجرة مكشوفة قل الإحساس بالحر.

"لابد من ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتي تساعد على التقليل من الإحساس بالحر والرطوبة المرتفعة".

نبذة عن الرطوبة
عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء، ويعبر عنها بالنسبة المئوية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت كمية بخار الماء الذي يستطيع أن يحمله الهواء، وأنه في يوم حار الرطوبة تصل لـ90% تعني زيادة كبيرة في كمية بخار الماء بالهواء ما يزيد الإحساس بالحر.

وأكد شاهين، أن الرطوبة يتم تحديدها أيضًا حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، وكلما كان الهواء دافئًا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، وبهذا يكون الهواء تشبع ببخار الماء.

وتابع: "تراوحت درجات الرطوبة خلال الأيام الحالية بين 80-85% على القاهرة، بينما وصلت إلى 95% في بعض المحافظات الأخرى".​
Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس الغد سيول سقوط الأمطار سقوط أمطار درجة حرارة الهواء درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس الرطوبة العالية التقلبات المناخية الارصاد الأرصاد الجوية الأحوال الجوية اضطراب الملاحة البحرية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية