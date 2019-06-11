جلسة اتفاق بين يوفنتوس وبوجبا من أجل العودة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:38 ص
مصطفي صابر
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تواصل المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيشي محادثات مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من أجل الحصول على الشروط المطلوبة في عقده الجديد.
وذكرت الصحيفة الإيطالية "كورييري ديللو سبورت" مكان الذي تم به الاجتماع ،وكان في تركيا عقب مشاركة بوجبا مع منتخب بلاده في المباراة التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام نظيره التركي بهدفين مقابل لاشئ.
وكشفت هذه الصحيفة أن باراتيشي نقل إلى النجم الفرنسي ترحيب الجميع في نادي اليوفينتوس بعودته مجدداً إلى مدينة تورينو ، وعلى الرغبة في الوصول إلى اتفاق سريع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأصبحت الأمر في يد مجلس إدارة يوفنتوس الذي سيكون مطالباً بتحقيق التوازن المالي لتلبية قواعد اللعب المالي النظيف ، حيث سيضطر لبيع عدد من اللاعبين قبل مجيء بوجبا الى السيدة العجوز.
وسيتعين على نادي يوفنتوس دفع أكثر من مئة مليون يورو من أجل استعادة بوجبا من صفوف الشياطين الحمر، أو إدخال عدد من لاعبيه قبل اتمام هذه الصفقة.
يذكر أن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" يوم السبت الماضي إن يوفنتوس مستعد لتقديم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا ومبلغ من المال ، مقابل ضم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفيةالجارية.
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