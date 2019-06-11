رئيسة حي فيصل تتابع استكمال تركيب حامل الأعلام بطريق مصر السويس "صور"

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تابعت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، صباح اليوم، أعمال استكمال تركيب حامل الإعلام بطريق مصر السويس الجديد، استعدادا لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة.



ورافق رئيسة حي فيصل، محمد عبدالله، سكرتير الحي وعماد حمدي، مساعد رئيس الحي، وبتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والورش، وجارٍ استكمال باقي الأماكن المدرجة بخطة التركيب لكي يتم تعليق الأعلام للمنتخبات المشاركة وأعلام مصر والسويس وشعار بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان ٢٠١٩" بمصر وما زال العمل على قدم وساق وحتى يتم الانتهاء من تركيب كافة حاملي الأعلام طوال طريق استقبال الضيوف حتى وصولا إلى ستاد السويس.