الأهلي يدخل حربا جديدة مع الجبلاية بسبب "مجزرة التسعة"

دخل النادي الأهلي في صدام جديد مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة لعدم إلغاء مسابقة دوري 1997 الخاص اللاعبين الشباب حتى لا يضطر عن عدد كبير من نجومه.

ورفض الأهلي فكرة إلغاء دوري 97 لأنه سيكون مضطرًا للاستغناء عن 9 لاعبين بدلًا من قيدهم تحت السن مثل محمد محمود وصلاح محسن وأحمد حمدي وناصر ماهر وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحي ومحمود الجزار.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من هؤلاء اللاعبين في الموسم الجديد بدلًا من فكرة الاستغناء عن بعضهم حال إلغاء مسابقة تحت السن.

كان الأهلي قد دخل في صدام مع الجبلاية بسبب الإصرار على إقامة مباريات الفريق بالدوري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.