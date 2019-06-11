ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يدخل حربا جديدة مع الجبلاية بسبب "مجزرة التسعة"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:28 ص
الأهلي يدخل حربا جديدة مع الجبلاية بسبب مجزرة التسعة
رمضان صبحي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

دخل النادي الأهلي في صدام جديد مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة لعدم إلغاء مسابقة دوري 1997 الخاص اللاعبين الشباب حتى لا يضطر عن عدد كبير من نجومه.

 

 

ورفض الأهلي فكرة إلغاء دوري 97 لأنه سيكون مضطرًا للاستغناء عن 9 لاعبين بدلًا من قيدهم تحت السن مثل محمد محمود وصلاح محسن وأحمد حمدي وناصر ماهر وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحي ومحمود الجزار.

 

 

ويرغب الأهلي في الاستفادة من هؤلاء اللاعبين في الموسم الجديد بدلًا من فكرة الاستغناء عن بعضهم حال إلغاء مسابقة تحت السن.

 

كان الأهلي قد دخل في صدام مع الجبلاية بسبب الإصرار على إقامة مباريات الفريق بالدوري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.

 

Advertisements
المزيد عن: مسابقة 97 الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي اتحاد الكرة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية