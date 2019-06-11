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قتلى وجرحى بانفجار ناقلة بحرية في ميناء نفطي بروسيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:30 ص
قتلى وجرحى بانفجار ناقلة بحرية في ميناء نفطي بروسيا
ميناء روسي
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وكالات
 
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أعلن المكتب الصحفي التابع للوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في ناقلة بحرية في ميناء ماخاتشكالا، ووقوع قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين ويجري البحث عن شخص سادس.

 

وصرح المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك": "تلقى ضابط الخدمة التنفيذية للوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري بلاغا حول الانفجار الذي وقع في غرفة المحرك وصعود دخان كثيف من البنية السكنية بالناقلة "في إف تانكير 16"، في مدينة ماخاتشكالا".

 

وأضاف المكتب الصحفي أنه "في وقت الحادث، كانت الناقلة راسية على المرسى الرابع لميناء ماخاتشكالا النفطي، وهناك احتمال إصابة خمسة أشخاص كانوا على متن الناقلة حيث تم نقل إثنين منهم إلى المستشفى وجاري البحث عن آخرين".

 

وأعلن ممثل وزارة الصحة الإقليمية عن إصابة خمسة أشخاص، واحد منهم في حالة حرجة مع 95 % من حروق الجسم.

 

وأشارت خدمة الطوارئ إلى أن 57 شخصًا و15 وحدة من المعدات يشاركون في القضاء على عواقب انفجار الغاز على الناقلة.

 

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