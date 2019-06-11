بالدرجات.. تفاصيل حالة الطقس اليوم في سلطنة عمان

أكدت الأرصاد في سلطنة عمان، أن السحب تتشكل على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفي فترة الليل تتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق، بحسب الوكالة الرسمية.





وتهب الرياح على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا.





فيما تهب على معظم محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على سواحل بحر العرب.





ومتوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع للموج مترا واحدا يتحول خلال المساء إلى هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر.





تبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 45 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.





المدينة الولاية





العظمى الصغرى

السيـــــــــب 42 31

العامرات 45 33

خصـــــــــب 42 30

دبـــــــــــا 45 30

مدحـــــــــاء 45 32

البريمــــــــى 47 32

ينقـــــــــــل 44 27

عبـــــــــرى 48 32

فهــــــــــود 49 33

صحـــــــــار 45 32

الســـــــــويق 45 31

الرستـــــــــاق 47 31

سمائــــــــــل 46 33

نــــــــــزوى 46 30

الجبل الاخضر/سيق/ 30 22

جــبل شمـــــس 26 18

بهــــــــــلاء 45 30

أدم 47 31

المضيبـــــــى 45 30

إبـــــــــراء 45 30

صــــــــور 45 33

رأس الحــــــد 37 31

مصيــــــــرة 36 29

الــدقـــــــم 41 27

محــــــــوت 45 28

هيمـــــــــا 48 26

مرمــــــــول 45 26

جـزر الحلانيـــات 31 27

ثمريــــــــت 46 27

ميناء صلالـــــة 32 29

قيرون حيريتــــى 30 22

جبل سمــــحـان 30 20

جبـل القمـــــر 29 22