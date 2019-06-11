رياح مثيرة بالأتربة وحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في السعودية
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:22 ص
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ننشر لكطم تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية.
وفي تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فإنها تتوقع نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الاحمر وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.
ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى الطائف بحسب وكالة "واس".
وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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