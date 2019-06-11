محافظ الشرقية يوجه رسالة شديدة اللهجة للمتعديين على أراضي الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لاتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه استخدام أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها، مع الحفاظ على حق الشعب للاستفادة من أملاك الدولة بما يحقق له حياة كريمة.





ووجه المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، رسالة إلى كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أنه سيواجه ذلك بمنتهى الحسم مؤكداً أنه لن يتهاون في تطبيق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذها بمنتهى القوة والصرامة.



