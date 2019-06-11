ممثلة شهيرة تعتزل الفن.. وتؤكد: "تركناه لأهله"!

ضجت مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر اعتزال الفنانة السورية أمل عرفة، الاثنين، بعد أن تم تناقل القصة عن الفنانة نفسها.





وقررت أمل أن تعتزل الفن وتتركه لأهله، بحسب تعبيرها، مؤكدة أن هذا القرار "آخر كلام عندها"، كما نوّهت بأنها تشعر بـ"القرف" النهائي مما يحدث.



وأشارت إلى أن أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معها في مهنة التمثيل، بحسب تعبيرها.

كانت أمل عرفة قد أثارت موجة سخط وانتقادات لاذعة بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم "كونتاك"، تتحدث عن قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

وفي اللوحة يطلب أحدهم من شخصية في العمل (أمل عرفة) الصراخ على أولادها الذين قضوا جراء القصف إلا أنهم أحياء يدعون الموت، ثم يقوم بسكب الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد.

اعتبر البعض هذه الحلقة انتقاصًا من حرمة الموت، وسخرية من ضحايا الحرب في سوريا، بحسب تعبيرهم.



