استشاري تنمية بشرية يوضح سبب توتر الطلبة قبل الامتحان
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:58 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور علاء توفيق، استشاري تنمية بشرية، إن سبب توتر الطلبة قبل الامتحان إحساسهم بأنه "شيء خطر"، موضحا أن هناك رابط سلبي بينهم وبين الامتحان، ويفكرون أنه نقطة افتراق بين مرحلة سابقة وأخرى مقبلة.
وأضاف "توفيق" خلال لقاء مع برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا الأمر يؤدي إلى الاضطراب والتوتر، وارتفاع ضربات القلب، ويتوقف التفكير، ويشعر بالنسيان وقلق من النوم.
ولفت إلى أن الأهالي يساهمون في هذا التوتر، من خلال الضغط عليهم في المذاكرة، وأيضا تهديد المدرسين للطلبة بالامتحان.
وأضاف "توفيق" خلال لقاء مع برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا الأمر يؤدي إلى الاضطراب والتوتر، وارتفاع ضربات القلب، ويتوقف التفكير، ويشعر بالنسيان وقلق من النوم.
ولفت إلى أن الأهالي يساهمون في هذا التوتر، من خلال الضغط عليهم في المذاكرة، وأيضا تهديد المدرسين للطلبة بالامتحان.
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