صفقة تبادلية خرافية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:54 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اجتماع عٌقد بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل انتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حيث طلب النادي الإنجليزي الحصول على 169 مليون يورو من أجل التخلي عنه.
وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن
ريال مدريد لن يدفع مثل هذا المبلغ وسيحاول إدراج كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز
أو الويلزي جاريث بيل في الصفقة.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنها تجهل
موقف المان يونايتد لضم بيل أو رودريجيز لتخفيض قيمة الصفقة ولكنها أكدت أن عملية بوجبا
بدأت بالفعل.
وذكرت الشبكة الإسبانية بأن بوجبا يعتبر
المطلب الأول لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي أما مجلس إدارة الملكي تفضل التعاقد
مع الدنماركي إريكسين نجم توتنهام وخاصة أن تكلفته أقل بكثير.
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