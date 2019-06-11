بعد قرار الجبلاية.. المواعيد الكاملة لمؤجلات الأهلي والزمالك في الدوري
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:45 ص
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد
مباريات القطبين "الأهلي والزمالك"، ببطولة الدوري المصري، والذي سيتم إستكماله
عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى
19 يوليو المقبل.
وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة، كالأتي
:
الأهلي والمقاولون العرب يوم الجمعه 26
يوليو المقبل علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءاً.
بينما جاءت مواعيد الثلاث مباريات المؤجلين
لنادي الزمالك كالأتي :
الجونة والزمالك علي ملعب الجونة يوم
23 يوليو المقبل في تمام الثامنة مساءاً.
الزمالك والإسماعيلي يوم 26 يوليو المقبل
علي ملعب بترو سبورت الساعه الثامنة مساءاً.
وتم تحديد موعد مباراة القمة بين الزمالك
والأهلي يوم الثلاثاء 30 يوليو علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءاً.
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