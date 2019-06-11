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"Dark Phoenix" يحتل المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:49 ص
Dark Phoenix يحتل المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي
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حل في المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكية لهذا الأسبوع فيلم "X-men" الجديد الذي يحمل اسم "Dark Phoenix" محققا 33 مليون دولار أمريكي وسط هجوم نقدي عنيف، فحسب التقارير أن تكلفة الفيلم تجاوزت بالفعل 200 مليون مما ينذر بخسارة كبيرة.

الفيلم تقع أحداثه في عام 1992، قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم (X-Men: Apocalypse)، وبعد انضمام (جين جراي) إلى فريق (المتحولون إكس). حيث تطور (جين جراي) قدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى (فينيكس المُظلمة)؛ فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم صوفي تيرنر وحينفر لورانس ونيكولاس هولت وجيسيكا شاستاين وجيمس مكافي ومايكل فاسبندر وإيفان بيترس وتاي شريدان والكساندرا شيب واتو اسنادوه وكودي سميت مكافي وغيرهم.

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