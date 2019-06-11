فخري الفقي يكشف عن أسباب انخفاض الدولار
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:12 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور فخري الفقي، عضو صندوق النقد الدولي السابق، إن انخفاض الدولار أمام الجنية المصري لم يكن يحدث إلا إذا كُللت جهود الإصلاح الاقتصادي بالنجاح.
وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدولار انخفض بنسبة 7%، وهذا انخفاض حقيقي، لأن الدولار أصبح أكثر إتاحة، وتم توفير المبالغ المستخدمة لاستيراد الغاز من الخارج، بالإضافة لتحويلات المصريين المتدفقة للداخل.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تتعافى، والسياحة تتحسن بشكل ملحوظ، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الدولار قد يصل إلى 16 جنيها نهاية العام.
وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدولار انخفض بنسبة 7%، وهذا انخفاض حقيقي، لأن الدولار أصبح أكثر إتاحة، وتم توفير المبالغ المستخدمة لاستيراد الغاز من الخارج، بالإضافة لتحويلات المصريين المتدفقة للداخل.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تتعافى، والسياحة تتحسن بشكل ملحوظ، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الدولار قد يصل إلى 16 جنيها نهاية العام.
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