أصالة تسخر من متابع هددها وطالبها بعدم الحديث عن أنغام!





حذر أحد روّاد موقع التغريدات "تويتر"، المطربة السّوريّة، أصالة، من الحديث عن المطربة المصريّة، أنغام، مجددًا، لا بخير أو شرّ، مطالبًا إيّاها بأنْ تعتبرها زميلة مهنة، مثل باقي زميلاتها.





وقال المتابع الذي يُدعى عبدالرحمن علي: "أتمنى من أصالة إلى هالحد وخلاص، ولا تعود تجيب طاري أنغام لا بخير ولا شر، ولا غير أنغام، وتعتبر الكل زميلات مهنة وعلاقتهم تكون من بعيد لبعيد وخلاص".





من جانبها، طلبتْ أصالة، من المتابع أنْ يُحدّد لها خطوات العقاب في حال عدم التزامها بذلك، فردّتْ على هذه التغريدة، قائلة: "وفي حال عدم التزامي بذلك، خبرني عن خطوات العقاب لآخذ حذري".





وأثارتْ أنغام، الجدل بتصريحاتها التّلفزيونيّة، والتي قالت فيها، إنّها تعتبر أصالة، زميلة، موضحةً، أنّ أصالة كانت تحكي لها خصوصيّاتها.





وشدّدتْ أنغام، على أنّهما زميلات، ودخلتا بيوت بعضهما، ولكنّها لم تحبّها بالشّكل الذي ادّعته، مضيفًة، أنّها ليست صديقة لها.





يُذكر، أنّ أصالة نصري، قالت إنّها تملك شعورًا غير لطيف تجاه أنغام، بعد زواجها من الموزّع الموسيقيّ أحمد إبراهيم، موضحًة، أنّ الاحترام سقط، لأنّه لا يوجد مبرّرات للأشياء الصّادمة، ومنها خراب البيوت، وفقًا لتعبيرها.







