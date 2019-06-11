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"محظور تداولها".. إحباط ترويج 25 ألف سماعة كمبيوتر في الجيزة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:17 ص
محظور تداولها.. إحباط ترويج 25 ألف سماعة كمبيوتر في الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (85) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم الإعلان عن أسعار، 16 إدارة منشأة بدون ترخيص، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، 15 خبز ناقص الوزن غش تجاري رسالة "سماعات كمبيوتر" غير مطابقة للمواصفات باجمالي 25100 سماعة كمبيوتر.

وبالعرض على اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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