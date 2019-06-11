السعودية تعلن إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة حال وصول الحرارة لـ50

قال حسين القحطاني الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، إن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من اختصاص وزارة العمل، بشرط أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.





وأضاف القحطاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكل المعلومات الخاصة بالطقس على مدار الساعة.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، أصدرت مؤخرًا تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال فصل الصيف لهذا العام، مؤكدة أن فصل الصيف يشهد احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة المتوقعة بأعلى من المعدل، وعلى جميع أنحاء المملكة مع احتمالية سقوط الأمطار على معظم مناطق المملكة مع انخفاضها عن المعدل الطبيعي.





وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.



