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ضبط 15 سائق تحت تأثير المخدرات وإزالة 36 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة في الجيزة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:12 ص
ضبط 15 سائق تحت تأثير المخدرات وإزالة 36 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة في الجيزة
حملة مرورية مكبرة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1145) مخالفة انتظار خاطئ، (350) متنوع، وضبط ( 15 ) سائق تحت تأثير المخدرات، ( 36 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1601 ) نـمــوذج 125، ( 24 ) عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، ( 20 ) حملة السرفيس، ( 22 ) زجاج فاميه، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3271 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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